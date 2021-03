L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza,ha tenuto una conferenza stampa in relazione alla decisione dell’Aifa di vietare l’utilizzo sul territorio nazionale delle dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni “eventi avversi gravi” che sarebbero stati registrati in Sicilia.

“Ho parlato con il ministro Speranza – ha detto l’assessore Razza – lo stop riguarda solo questo lotto e comunque è stato chiesto ad Aifa un ulteriore approfondimento, chiesto anche all’Ema”.





“Da questo lotto sono arrivate in Sicilia 20.500 dosi: di queste, 18.194 dosi sono state già somministrate, per le restanti 2.306 abbiamo sospeso la somministrazione, come richiesto dall’Aifa”. Il totale delle dosi AstraZeneca sin qui distribuite in Sicilia è invece pari a 174.700 (di queste ne sono state somministrate 95.642 – dato aggiornato alle 17.00 di giovedì 11 marzo).

Si attendono intanto le risultanze delle indagini sulle morti sospette del militare di Augusta e dell’agente di Catania a poche ora dopo aver ricevuto una dose di questo lotto del vaccino di Astrazeneca.