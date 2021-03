Boca-River: come vederla in chiaro

Dove vedere Boca River Tv streaming – La magia del calcio argentino torna su Sportitalia (visibile sul canale 60 del digitale terrestre e in HD sul canale 560 con Si Plus): domenica 14 marzo 2021 a partire dalle ore 22 diretta ed esclusiva del Superclasico tra Boca Juniors e River Plate in programma alla Bombonera di Buenos Aires.

Il match più caldo del mondo sarà replicato anche domenica alle 00.30 e lunedì in prime time alle 20,30. Sarà il capitolo numero 253 della rivalità più accesa nel calcio: gli Xeneizes di Miguel Angel Russo, reduci dal successo della prima storica Copa Diego Armando Maradona, contro i Millionarios di Marcelo Gallardo, che pochi giorni fa hanno battuto 5-0 il Racing nella finale di Supercoppa.

La classe di Carlos Tévez, che a 37 anni ancora trascina i suoi, contro la freschezza di Jorge Carrascal, uno degli astri nascenti del calcio sudamericano, con già tanti pretendenti in Europa. Nell’ultimo Superclasico disputato, il primo senza Diego Armando Maradona, la gara terminò in pareggio, col risultato di 2-2. Il bilancio delle gare ufficiali vede in vantaggio il Boca Juniors con 89 successi; 83 le vittorie del River Plate, mentre i pareggi sono 80.

La flessibilità non manca, in modo tale da consentire al maggior numero di persone di seguire un match così entusiasmante. Boca Juniors-River Plate sarà visibile anche sull’applicazione di Sportitalia, disponibile per i possessori dei dispositivi iOs, Android e Amazon Firestick, gratuitamente e in alta definizione