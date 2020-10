Alberto Zangrillo, prorettore dell”Università San Raffaele” ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La vita in diretta”:

«E’ indubbio che il virus circoli e sia estremamente contagioso. Le misure prese dal governo mirano a limitare gli spostamenti. Se vogliamo arrivare al controllo assoluto, non ci riusciremo mai».





«Dobbiamo ragionare in un contesto internazionale: è un problema dell’Europa e del mondo. Nessuno nega che ci sia pressione sugli ospedali, una pressione che si riverbera sulle terapie intensive. Io ho fatto un appello per la massima attenzione a ricoveri dettati da reale necessità. La terapia intensiva deve essere considerata l’ultima tappa, dobbiamo essere certi che vada usata quando è realmente indicata, affinché non sia sottratta ad altri malati».

«Io sono preoccupato per la curva dei contagi, ma bisogna parlare di curva delle persone positive al coronavirus. La sintomatologia da lieve arriva ad essere grave, non dobbiamo perdere razionalità. Non c’è il disastro, dobbiamo dare informazioni corrette».