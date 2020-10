Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettivo all’Università Statale di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Stampa”:

«Stiamo facendo una più che discreta scommessa e tra dieci giorni sapremo se l’avremo vinta oppure persa. Purtroppo dobbiamo attendere non prima di dieci giorni e questo è molto preoccupante. Potrebbe andare bene, ma anche male. Se la curva non si flettesse ci troveremmo in una situazione difficile da gestire, e già ora in diverse regioni non si scherza checché molti ne dicano».





«Non ci sono studi su situazioni. Qualsiasi cosa dica sarebbe una semplice opinione. Solo il lockdown ha funzionato, il resto è sperimentazione e scopriremo solo vivendo come andrà a finire».