Gianluca Petrachi, ex calciatore rosa ed ex DS della Roma, ha chiesto alla società giallorossa un risarcimento di 5 milioni per il licenziamento dello scorso 3 luglio.

Il dirigente si è rivolto al Tribunale del Lavoro chiedendo l’illegittimità del licenziamento di tre mesi fa.





Chiesto un risarcimento danni pari allo stipendio (lordo) che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2022.