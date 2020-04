Ecco qui di seguito le dichiarazioni, secondo quanto riportato da “Fanpage”, del Presidente del Veneto Luca Zaia: “Lo dico subito e in maniera trasparente: stiamo lavorando per fissare in maniera plastica un numero di ricoverati e delle terapie intensive, perché se lo raggiungiamo si torna a chiudere. Non ci sono alternative non vorrei che qualcuno si faccia l’idea che è tutto finito”. Il governatore ha poi sottolineato di voler raggiungere entro l’estate i 30mila tamponi al giorno con l’obiettivo di puntare ai 40mila tamponi al giorno dopo l’estate. “Avevo detto che avremmo schierato l’artiglieria pesante – ha spiegato – ma forse se riusciamo andremo pure oltre con alcune sorprese che stiamo cercando di mettere in piedi”.