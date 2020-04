Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo alla trasmissione radio “Un giorno da pecora”, anche un’amicizia è considerata un affetto stabile. Ecco qui di seguito le sue parole: “Anche un’amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato, se è considerato un amico vero e non è una scusa. Se io incontrassi un amico caro ora, dopo tre mesi, lo abbraccerei e ci scapperebbe pure una lacrimuccia. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un liberi tutti”. Dunque, anche gli amici potranno incontrarsi a parte dal 4 maggio con l’avvio della Fase 2.