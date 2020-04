A Casteldaccia è stata chiusa un’agenzia immobiliare che ha proseguito la propria attività violando i divieti per l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, a scoprire che l’attività non era stata interrotta e a intervenire sono stati i finanzieri della Compagnia di Bagheria. «I clienti – ricostruiscono dalla Finanza – hanno giustificato la loro presenza sostenendo che erano stati convocati in sede dalla titolare per ritirare una caparra precedentemente versata relativa a un affare immobiliare non andato a buon fine».