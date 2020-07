I nuovi positivi al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore sono 48. Stando al bollettino, il totale degli infetti da inizio epidemia sale così a quota 19.607. A questo dato si aggiunge il +1 riguardo ai nuovi decessi, per un dato totale delle vittime (tra ospedali e case di riposo) di 2.050. I ricoverati nei normali reparti con diagnosi di Covid sono 130 (+1), quelli nella terapie intensive 7(-1).

La ripresa dei contagi sta riportando in questi giorni la Regione in una situazione di allarme. Lo stesso Andrea Crisanti, ideatore del “Modello Veneto” e parte del consiglio regionale per l’emergenza Covid-19, ha dichiarato di prendere le distanze dalla nuova gestione dell’epidemia da parte della giunta di Luca Zaia. «Noi a Padova, per Covid-19, abbiamo il reparto pieno, mi viene da ridere quando qualcuno dice che il virus ha perso forza».