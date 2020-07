Nella serata di sabato 18 luglio, 23 dei 25 migranti arrivati 48 ore prima a Gualdo Cattaneo (Perugia) sono fuggiti da una struttura ricettiva in cui avrebbero dovuto rispettare la quarantena. La Prefettura e Questura di Perugia hanno organizzato un’operazione di ricerca su tutto il territorio. “Il Comune è escluso completamente dalle scelte in tema di migranti”, ha detto all’Ansa Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo (Perugia). “Ho espresso telefonicamente il mio dissenso nel farli venire qui per la mancanza di condivisione della scelta e per il preavviso troppo breve. Poi ho chiesto ufficialmente al Ministero informazioni, di cui ancora non sono in possesso, sulle generalità dei migranti”.

Secondo quanto ricostruito da Valentini, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo le 19, 23 delle 25 persone di origine tunisina si sono allontanati riuscendo al momento a far perdere le loro tracce. Al momento è stata organizzata una task forze per le ricerche, che sono andate avanti tutta la notte. La zona – come spiega il sindaco – è caratterizzata da numerose strade comunali e vicinali. Valentini ha anche dichiarato di non conoscere ancora le generalità dei migranti, anche se dalle prime informazioni dovrebbero essere tutti giovani uomini.