La Generalitat catalana ha esteso oggi, domenica 19 luglio, le restrizioni sociali ai comuni di Girona di Figueres, di Vilafant e della città metropolitana di Sant Feliu de Llobregat, a Barcellona. Le misure sono in linea con quelle già emesse per altre 13 città: il consiglio è quello di non uscire di casa se non per motivi di lavoro, compere o altre motivazioni essenziali. Le restrizioni saranno attive per 15 giorni.

Sebbene non si tratta di un blocco completo, le rinnovate misure hanno suscitato notevoli preoccupazioni tra i cittadini, che speravano di vedere un allentamento delle restrizioni. Stando ai dati forniti dalle autorità, i contagi in Spagna hanno raggiunto quota 260mila, e i decessi sono stati 28.400. Gli ultimi dati del dipartimento della salute della regione catalana avevano registrato altri 1.226 casi, 894 dei quali nell’area metropolitana di Barcellona.