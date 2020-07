Nuova stretta in California: le autorità hanno deciso di chiudere su tutto il territorio dello stato i servizi non essenziali a causa dell’impennata dei contagi da coronavirus. Come annunciato dal governatore Gavin Newsom, dovranno abbassare la saracinesca ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre, musei e luoghi di culto. Cancelli chiusi anche per gli zoo. Inoltre, come riporta “Tgcom24” per trenta contee californiane, dove risiede circa l’80% della popolazione, dovranno chiudere anche i centri fitness, luoghi di culto, uffici dei settori non essenziali, i servizi di cura della persona, parrucchieri e barbieri e centri commerciali al coperto. Il dipartimento della sanità pubblica della California ha riferito 8.358 nuovi casi di coronavirus e altri 23 decessi. In totale sono 329.162 i casi di coronavirus in California, con almeno 7.040 vittime.