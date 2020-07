“Gli Stati Uniti stanno vivendo un’impennata dei contagi di coronavirus perché il Paese non è stato mai chiuso interamente e in molti Stati si è riaperto troppo velocemente”. Lo afferma il virologo Anthony Fauci. “Ora – sostiene – dobbiamo fare qualche passo indietro e dire, ‘ok, non possiamo chiudere totalmente ma almeno dobbiamo riaprire gradualmente'”.