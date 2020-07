Attraverso i propri canali social, Fabio Pagliara ha commentato l’esito della riunione della SIGI. Di seguito il suo messaggio: “Sono contento, e tanto, che Giovanni Ferrau sia stato nominato presidente e che ci sia un nuovo CDA che persegua una forte azione di “self cleaning”, puntando sulla pulizia e la trasparenza, che sono fondamento di un progetto che possa durare nel tempo. Ancora più contento che i soci della SIGI abbiano scelto la strada del continuare a crederci e a lottare fino alla fine per salvare la matricola e i posti di lavoro, per non cancellare anni di storia e sacrifici. Continuo a pensare che il modello sia quello giusto, che il progetto di sviluppo immaginato sia l’unico e continuo a dire quello che ho detto fin dal primo momento, senza mai cambiare posizione: su un progetto innovativo e trasparente darò il mio pieno supporto e ci metterò passione e professionalità, senza pensare a ruoli o cariche da ricoprire. Per quelli ci sarà tempo e modo per essere utili alla causa, insieme a chi condivida questa impostazione. Tutto il resto sono chiacchiere da bar”.