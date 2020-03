Nuovo caso di Coronavirus destinato a suscitare polemiche. Una donna di Modica è arrivata in Sicilia da Pavia dove si trovava in quarantena. Ha preso due aerei da Milano a Roma e poi a Catania ha preso un taxi in direzione Modica. Tuttavia, la donna era positiva al COVID-19. Adesso si trova all’ospedale “Maggiore” di Modica”, come affermato dal sindaco della città ragusana Ignazio Abbate.