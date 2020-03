Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. A Lascari un uomo di 83 anni è risultato positivo, dopo il suo rientro dalla Germania per andare a trovare il figlio. In Sicilia ha cominciato ad avere i primi sintomi, ma prima di avvisare il medico ha partecipato alla cena di un’associazione. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, tutti i contatti avuti dall’uomo in questi giorni vengono ora ricostruiti attraverso una minuziosa indagine promossa dal sindaco Giuseppe Abbate, che ha portato a 80 famiglie in quarantena.