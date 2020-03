AmiciRosanero, gruppo d’azionariato popolare del Palermo, ha voluto ringraziare pubblicamente Leandro Rinaudo, Direttore Tecnico del settore giovanile per aver sostenuto il reparto Rianimazione dell’Ospedale Cervello di Palermo. Di seguito quanto scritto dal gruppo di azionariato popolare: ” A unire i cuori delle persone non è soltanto la sintonia dei sentimenti. i cuori delle persone vengono uniti ancora di più intimamente dalle ferite e dalla sofferenza. Grazie di cuore a Leandro Rinaudo. Sostenete anche Voi il progetto degli AmiciRosaNero insieme ai Cavalieri Rosanero e all’associazione Bone Hope, in favore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cervello di Palermo”. Di seguito il post: