Emmanuel Macron, presidente della Repubblica Francese, ha deciso di seguire il modello italiano nella lotta al Coronavirus. Il presidente ha da poco parlato alla nazione, di seguito le sue parole: « Siamo in guerra, non si tratta di una guerra contro un’esercito, ma contro un nemico invisibile non meno pericoloso, il coronavirus. A tutti coloro che sfideranno le nostre istruzioni dico: ‘Non solo non ti stai proteggendo, ma non stai proteggendo gli altri. Anche se non hai alcun sintomo, rischi di mettere a rischio gli altri».