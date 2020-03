Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Alcuni volti noti palermitani hanno fatto davvero un bel gesto, infatti secondo quanto riporta “Gds.it”, Ficarra, Picone, Stefania Petyx e Pif hanno donato un ventilatore polmonare all’Ospedale Policlinico di Palermo. Di seguito le parole dei protagonisti della donazione: «Ci teniamo a comunicare l’avvenuta donazione per ringraziare pubblicamente quanti, nel corso di questi anni, hanno contribuito alla causa di Maredolce. E per ricordare che ogni gesto solidale, in questo momento, è di vitale importanza per tutta la nostra comunità. Stiamo inoltre valutando altre ipotesi di interventi, volti ad aiutare concretamente, per quanto possibile, medici ed infermieri nel difficile compito di arginare questa brutta pandemia. A loro va tutta la nostra gratitudine».