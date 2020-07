Troppi i casi importati in Italia provenienti dall’Est Europa e dall’Asia. Per questo il Governo, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, chiude le frontiere ad altri tre paesi. I tre paesi balcanici Serbia, Montenegro e Kosovo, si aggiungono agli altri già finiti nella black-list dell’Esecutivo. Cioè ad Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. In totale adesso, come riporta “Teleclubitalia.it”, sono 16 i Paesi da cui è vietato l’ingresso in Italia (o per chi vi ha transitato negli ultimi 14 giorni.