Di seguito la nota ufficiale: “Rap informa che i servizi di raccolta in città stanno subendo dei ritardi a causa dei problemi di viabilità conseguenziali al nubifragio di ieri pomeriggio. In modo particolare le maggiori difficoltà scaturiscono sugli itinerari di raccolta che servono le vie al di sopra della circonvallazione. La viabilità compromessa sta rendendo anche estremamente difficoltoso, per i compattatori Rap raggiungere, in ambo le direzioni, i percorsi tra l’impianto di Bellolampo e la città con rallentamenti nell’effettuare il previsto scarico di fine turno compromettendo, conseguentemente, l’efficienza della raccolta del turno successivo. A ciò si aggiunge la necessità del riposizionamento di alcuni cassonetti/ campane/carrellati travolti dalle forti precipitazioni di ieri”.

“Tutto lo staff tecnico organizzativo di RAP è concentrato – fanno sapere il presidente Norata e il direttore generale Li Causi – ad contenere il più possibile i disagi che si stanno registrando in città. Rap in questo momento di difficoltà della Città di Palermo è impegnata per garantire il recupero del decoro urbano. In tal senso è stato anche costituito un gruppo di lavoro operativo per affrontare la delicata situazione del momento e assicurare così un più rapido ritorno alla normalità. L’azienda – concludono – è impegnata a fianco dell’amministrazione comunale, con le proprie spazzatrici per togliere i residui dell’alluvione e ripristinare lo stato dei luoghi”.