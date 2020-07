43 persone sono risultate positive al Covid-19 dopo essere state sottoposte a tampone, di queste 42 sono ospiti di nazionalità africana e uno è operatore della struttura. Questa la situazione nella sede della Croce Rossa Italiana di Jesolo, in provincia di Venezia, illustrata in una conferenza stampa che si è svolta stamattina. alla presenza dei vertici di Ulss4, Comune di Jesolo e Croce Rossa Italiana. Tutto è cominciato dalla necessità di sottoporre un immigrato ospite della struttura ad un intervento chirurgico ortopedico. Come da protocollo, come riporta “Blogsicilia.it”, è stato sottoposto al tampone che ha evidenziato il contagio. Dopodiché sono stati eseguiti altri 142 tamponi che hanno portato alla luce complessivamente 43 positività asintomatiche. «La situazione è sotto controllo e va costantemente monitorata – ha dichiarato il sindaco Valerio Zoggia – non tanto per i contagiati che lasceranno questa città in giornata, bensì per chi resta in struttura affinché non possa liberamente circolare durante il periodo di isolamento. A tal proposito ho firmato un’ordinanza che impone alla Croce Rossa l’obbligo di vigilare su questo». Il sindaco, infatti, ha chiesto e ottenuto dalla Questura un presidio stabile di forze dell’ordine all’esterno della sede.