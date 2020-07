Quasi una promessa quella di Vincenzo Spadafora, rivolta ai tifosi che da 4 mesi sono costretti a seguire il calcio solo in tv. «Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perchè a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico». Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport al question time al Senato rispondendo ad una interrogazione sulla riapertura degli stadi di calcio. «Sulla legge delega per la riforma dello Sport la nostra intenzione è quella di confrontarci con tutte le forze politiche. Siamo peraltro convinti che l’autonomia dello sport vada salvaguardata e che la politica ne debba restare fuori. Bisogna farsi interpreti delle esigenze del mondo dello sport e non di quelle delle singole persone – ha aggiunto il ministro – ma siamo a completa disposizione per approfondire il contenuto del testo».