Il perché è dovuta alle domande di cassa integrazione che coinvolgevano circa 12 milioni di lavoratori. Al momento sembra impossibile sapere quando il sito tornerà navigabile, si spera in tempi rapidi. Anche perché, dal primo aprile, è previsto un nuovo assalto per chi chiederà l’indennità da 600 euro per i lavoratori autonomi, partite Iva, stagionali, e per i voucher per baby sitter e badanti o per il congedo straordinario. In pochi, fino ad ora, sarebbero riusciti a compilare tutte le carte utili a chiedere l’aiuto economico.