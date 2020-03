Il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa, dott.ssa Monica Marchionni, che ha concesso la detenzione domiciliare ad un detenuto, per “l’elevato rischio di complicanze nel caso di infezione di coronavirus e le patologie riscontrate, tenuto conto della grave emergenza epidemiologica in atto costituiscono grave pericolo per la sua salute”. L’uomo di 53 anni stava scontando una condanna definitiva nel carcere di Augusta e che sarebbe uscito dal carcere il 19 giugno del 20024.