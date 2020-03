Un uomo di Vigliano, nel Biellese, ieri mattina è stato multato dai carabinieri per 102,50 euro: non avrebbe rispettato, secondo i militari, quanto disposto dal decreto della Presidenza del consiglio dei ministri per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Questo perchè, secondo quanto riportato da “repubblica.it”, l’uomo era in bici e aveva nella busta della spesa solo tre bottiglie di vino e un pacco di pasta, acquisti che durante il controllo, tuttavia, non sono stati considerati beni di prima necessità.