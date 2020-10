“Il contagio cresce, dobbiamo alzare la soglia di attenzione”. A dirlo, dopo la diffusione del bollettino di oggi con i dati dei contagi da Covid in Italia, è il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Sarebbe un’illusione pensare che nel contesto internazionale noi siamo fuori pericolo. La politica – ha sottolineato Speranza – deve dire la verità e ieri in Parlamento l’ho detta, spiegando perchè abbiamo chiesto la proroga dello stato di emergenza, perchè i dati dicono che il contagio cresce ed è necessario alzare la soglia di attenzione”.

Speranza ha continuato ai microfoni di “La Repubblica” dicendo: ” I mesi che arriveranno saranno ancora più difficili perchè non solo dobbiamo gestire l’emergenza in corso, ma dobbiamo anche provare a costruire il Servizio sanitario nazionale del futuro. Non solo dobbiamo reggere rispetto ad un’epidemia che è in una fase crescente, ma anche capire come costruire un Ssn nuovo secondo alcuni assi fondamentali che vorrei condividessimo. Su questa materia abbiamo bisogno di un grande patto”.