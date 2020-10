“La curva dei contagi sta salendo, per questo abbiamo deciso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio. La mascherina va indossata, non possiamo più entrare nell’ottica che in una strada non affollata la si toglie. Dobbiamo essere più rigorosi per evitare altre misure restrittive. L’unica eccezione sono le abitazioni private dove però bisogna comunque rispettare la distanza». Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi.

Conte ha continuato dicendo: “Abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare il rapporto tra stato e regioni che avevamo costruito nella fase più dura: potranno adottare misure più restrittive ma saranno limitate nell’allentamento, salvo misure concordate con il ministro della Salute. Noi abbiamo sempre adottato una linea coerente: la tutela della salute è al primo posto, anche perchè le ricadute positive sulla produzione; trasparenza; adeguatezza e proporzionalità”.