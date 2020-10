Brutte notizie arrivano dalla Repubblica Ceca dove è stato ricoverato in Terapia Intensiva l’ex calciatore Antonin Panenka per via del Coronavirus. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” il campione di Europa 1976 nonchè inventore del cucchiaio, è al momento in condizioni abbastanza allarmanti. L’ex calciatore è attuale presidente del Bohemians 1905.