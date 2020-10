Caos in Serie A per la sponsorizzazione di un’azienda negli stadi. Infatti 3 società del massimo campionato italiano hanno firmato un contratto di sponsorizzazione con la “Justmary.fun”, società del commercio della cannabis legale. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” le tre squadre sarebbero Hellas Verona, Udinese e Sampdoria che sono finite nel mirino della critica.

Di seguito le parole del consigliere della Lega a Verona, Vito Comencini, in merito a questa sponsorizzazione: «Una scelta inopportuna. La battaglia contro la commercializzazione della canapa è una delle priorità della Lega e anche in questo caso è necessario essere chiari. Bisogna andare oltre ai meri interessi economici. Lo sport e il calcio rappresentano un universo di valori e un punto di riferimento in particolare per i giovani. Un aspetto che non deve mai passare in secondo piano