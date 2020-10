«Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha detto che e’ favorevole alla riapertura al pubblico negli stadi? E’ una affermazione destituita di ogni fondamento scientifico, lui ha citato paesi come la Polonia, che e’ uno degli stati che sta peggiorando piu’ rapidamente, non un esempio da addurre…». Queste le parole di Walter Ricciardi, consigliere per il ministro della Salute Roberto Speranza, rilasciate ai microfoni di Rai Radio1 in merito alle dichiarazioni di Mancini.