Brutte notizie per la Sicilia e in particolare per Salemi, dove sono saliti a 7 i positivi derivanti dal focolaio di ” La Giummara” dove è risultato positivo il proprietario del locale. Secondo quanto riporta “Gds.it” come se non bastasse ci sarebbero 2 positivi ad Alcamo e sono finiti in isolamento anche i sindaci di Trapani e di Gibellina.