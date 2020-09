Il dg Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa sollecita al dialogo con chi manifesta contro i provvedimenti adottati per contrastare l’epidemia da coronavirus nel mondo. E poi dice “Sappiamo che le persone sono stanche, ma non possiamo fingere che il Covid sia finito”. E ancora: “Se i paesi sono seri sulle riaperture devono essere seri anche nella soppressione della trasmissione del virus e nel salvare vite”.