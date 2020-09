«Stiamo collaborando col comune, l’amministrazione e i funzionari in serenità, come sempre fatto durante l’anno. Le problematiche sono sempre state risolte in modo veloce. Anche per i mancati incassi dovuti al Covid, siamo addivenuti ad un accordo nelle tempistiche stabilite. Chiaramente ora siamo in Lega Pro e ci sono dei lavori da finalizzare per avere la licenza, non si può più andare avanti con proroghe, ma fortunatamente non ci saranno grandi interventi da fare, si tratta di videosorveglianza ed elementi di sicurezza per chi staziona negli spogliatoi. Ci aspettiamo dal comune altrettanta sollecitudine». Queste le parole dell’amministratore delegato del Foggia, Davide Pelusi, rilasciate in conferenza stampa in merito alla questione stadio.

Pelusi ha continuato dicendo: «Ho ricevuto la telefonata di Francesco Ghirelli: la situazione è che dal momento del deposito delle motivazioni le tempistiche sono dimezzate, quindi saranno 4 e non 7 giorni ed entro il 7-8 settembre ci sarà la sentenza di secondo grado. A quel punto la Federazione si riunirà e intorno al 10, se sarà ancora favorevole al Foggia, ci sarà l’ufficializzazione dell’ammissione in Lega Pro e ci verranno indicate le tempistiche entro le quali finalizzare l’iscrizione. Tutto dipenderà però anche da cosa deciderà di fare la Procura Federale, al di là del ricorso del Bitonto che non dovrebbe spostare più di tanto la sentenza di primo grado».