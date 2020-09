L’Asp ha messo a disposizione due unità itineranti che andranno nelle scuole principali della città per effettuare uno screening di prevenzione per il contagio da Coronavirus. Secondo quanto riporta “Gds.it” il tutto partirà domani con il Liceo e la Scuola Media Garibaldi. I camper, a bordo dei quali lavoreranno un medico ed un infermiere, stazioneranno dalle ore 9 alle 16 all’interno delle due scuole per consentire a tutto il personale interessato di potere effettuare il test sierologico rapido “pungi dito. Il risultato del test verrà tempestivamente comunicato.