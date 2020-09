«Direi che siamo già in C, ci hanno già comunicato ufficialmente la vittoria del campionato. Hanno tolto il titolo al Bitonto e ora siamo la nona promossa dalla D per regolamento. Adesso pagheremo l’iscrizione, la fideiussione e tutto. Tra l’altro non credo accetteranno l’appello del Bitonto: la procura aveva chiesto l’esclusione dal campionato, gli hanno già concesso molto togliendogli solo la promozione. Sì, siamo in C ed è la terza volta negli ultimi tre anni che la mia squadra si guadagna un salto di categoria: l’anno scorso abbiamo vinto il campionato a Como, l’anno prima siamo arrivati secondi ma saremmo stati certamente ripescati non fosse stato per problematiche societarie». Queste le parole del presidente del Foggia, Roberto Felleca, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito al ripescaggio in Lega Pro.

Felleca ha continuato dicendo: «Faremo una squadra per fare una bella figura e per non sfigurare, poi gli obiettivi li decide il campo. La salvezza è il minimo».