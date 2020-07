Brutte notizie per la Sicilia in ambito Coronavirus, dove sono stati trovati altri 7 positivi, tutti appartenenti alla stessa famiglia, a Misterbianco in provincia di Catania. Come se non bastasse, secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, ci sarebbe anche un mini focolaio individuato a Gravina di Catania, dove fortunatamente ci sarebbero già 2 guariti. Intanto nella provincia di Catania i positivi risultano 18.