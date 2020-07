La stagione 2020/2021 di Lega Pro è pronta a partire, anche se ancora non è terminata la stagione in corso, infatti bisogna capire chi sarà la prossima neopromossa in Serie B. Intanto, come riporta “Catanzaro24.it”, la macchina organizzativa è già partita e ci sono tutte le scadenze da rispettare per l’iscrizione al campionato. Entro il 29 luglio dovrà essere presentata la licenza d’uso presso la commissione criteri infrastrutturali e sportivi organizzativi, la documentazione dovrà essere valida fino al termine della prossima stagione. Altro passo fondamentale è il 5 agosto giorno in cui dovrà essere effettuata l’iscrizione al campionato di Lega Pro, con relativa fideiussione di 350mila euro. Entro l’11 agosto la Covisoc annuncerà le squadre che hanno pagato regolarmente l’iscrizione e che parteciperanno al prossimo campionato di Lega Pro.