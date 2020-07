La Reggina è scatenata dopo aver conquistato la promozione in Serie B, la squadra amaranto vuole puntare alla promozione diretta in Serie A e per farlo sta rivoluzionando la rosa. Secondo quanto riporta “Tuttosport”, la squadra calabrese sarebbe vicina ad acquistare tre ex Palermo, ovvero Kyle Lafferty, che è vicinissimo al suo ritorno in Italia dopo essersi svincolato dal Sunderland. Per la porta potrebbe risultare difficile arrivare a Carnesecchi e i granata potrebbero virare sull’ex estremo difensore rosanero Emiliano Viviano, che porterebbe esperienza tra i pali. Infine la Reggina sta valutando la proposta arrivata da Mino Raiola sul centrocampista Ouasim Bouy, anche lui ex Palermo, cresciuto nelle giovanili della Juventus.