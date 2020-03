Un secondo contagio da Coronavirus si è registrato all’aziena Pfizer di Catania, come riporta “Catanianews.it” è stato organizzato un incontro urgentissimo in videoconferenza tra i vertici aziendali della Pfizer e Confindustria Catania, e il fermo immediato e totale dello stabilimento in attesa che il confronto venga realmente effettuato da parte dei sindacati. Ecco quanto comunicato:

“Il contagio – in alcuni casi – si è già allargato ai familiari dei lavoratori e altri lavoratori dello stabilimento di Catania sono in attesa di risultati nei confronti del tampone per il Covid-19. Recentemente inoltre la RSU aveva chiesto misure cautelative come l’utilizzo delle mascherine, di considerare i contatti con gli isolamenti fiduciari, di adottare un’analisi più attenta dei flussi di personale allo scopo di ridurre assembramenti; misure adottate da Wyeth Lederle in colpevole ritardo, solamente allo scopo di adeguarsi ai decreti che man a mano si sono succeduti. Si chiede un fermo immediato e totale dello stabilimento nelle more che sia fatto l’incontro e faremo tutto quanto in nostro potere affinché venga tutelata la salute dei lavoratori oltre qualsiasi logica finanziaria e di profitto”.