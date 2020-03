Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha fatto oggi un sopralluogo all’ospedale San Marco di Catania, insieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza. Nell’occasione ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato alla decisione di tenere chiusi la domenica i supermercati siciliani. Ecco le sue parole riportate da “Sicrapress.it”:

«È un provvedimento duro, sofferto ma anche meditato. Domenica scorsa nei supermercati c’era troppa gente assembrata in una condotta irresponsabile. La spesa si può fare per sei giorni alla settimana e poi anche i lavoratori dei supermercati hanno diritto a fermarsi almeno un giorno, anche loro sono in trincea e sovraesposti, facciamo qualche sacrificio adesso, per evitare nel futuro di farne altri, più pesanti».