Come riportato da “Il Messaggero” in giro in queste ore una notizia che vedrebbe un P-72 dell’Aeronautica Militare con il portellone alzato e bene in vista, pronto al decollo, con dentro la statua della Madonna di Loreto custodita in una teca di cristallo. La fake news diffusa ad arte e che sta girando vorticosamente in queste ore, rimbalzando da un account all’altro, è accompagnata da una scritta in cui si spiega che questo straordinario pellegrinaggio celeste è stato intrapreso in questi giorni bui in via del tutto eccezionale per invocare la protezione sulla nazione e per la liberazione da ogni pericolo. Al Santuario lauretano però cadono dalle nuvole. Non c’è nessun viaggio della statua della Madonna sui cieli italiani in queste ore segnate dall’emergenza coronavirus. Anzi. La fotografia che sta circolando e che viene spacciata come attuale e condivisa in modo virale su Facebook è stata scattata alcuni mesi fa – nella base di Sigonella – e non è legata al dramma collettivo del Covid-19.