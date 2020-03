Intervistato ai microfoni de “La Stampa” Urbano Cairo ha commentato quelle che sono le intenzioni di De Laurentiis e Lotito di riprendere gli allenamenti nonostante l’emergenza Coronavirus: «Mi sembra una follia sostenere una tesi sulla base dei dati del contagio. Dire “la mia regione non ha problemi” con una situazione così in evoluzione è una frase infelice. Poi esplode il virus a Fondi e allora…Intanto ci sono almeno 16 società che non la pensano così. Perché allora Lazio e Napoli hanno rotto il fronte? Immagino per interessi sportivi. Forse per avvantaggiarsi nella preparazione».