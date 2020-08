Come si legge su “Gds.it” la seconda ondata di coronavirus sta diventando purtroppo sempre più una certezza, almeno in Europa, con i nuovi casi in crescita costante e allarmante praticamente in tutti i Paesi che viaggi, movida e vacanze in libertà moltiplicano un pò ovunque e l’Italia corre ai ripari, così come molte regioni, tra le quali la Sicilia. La nuova ordinanza di Musumeci ha obbligato chi rientra nell’Isola dal 14 agosto da Grecia, Malta e Spagna, a quarantena e tamponi, sia per i residenti sia per i turisti. Insomma, è come se si tornasse indietro di qualche mese, purtroppo. Tutte le misure saranno in vigore fino al 10 settembre almeno.