L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta quelle che potrebbero essere alcune novità in casa Catania. In attesa di annunciare il nuovo tecnico, probabilmente Raffaele, il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino si è già sentito con un nutrito gruppo di giocatori appartenenti alla rosa del Catania. Capitan Marco Biagianti è stato tra i primi e, a quanto sembra, continuerà a giocare. Si deciderà nei prossimi giorni chi resterà e chi andrà via. A breve verranno assegnate le cariche societarie con l’imprenditore Gaetano Nicolosi nuovo Presidente del Catania e Fabio Pagliara che sarebbe quello onorario.