Intervenuto ai microfoni de “Il Secolo XIX” Enrico Preziosi si è espresso in merito alla cessione del Genoa: «Ad oggi non ci sono le basi per trattative serie. Vendo il Genoa solo a chi è in grado di dare le stesse garanzie messe sul tavolo da me in questi anni. E se una trattativa è seria non la si fa pubblicamente. Da quando è ripartito il campionato ho sofferto tanto, è stato un inferno ma mi prendo le mie responsabilità. Il club è in vendita ma finché non troverò la persona giusta continuerò a lavorare per rilanciarlo».