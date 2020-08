Come riportato da “Gds.it” ancora sbarchi nella notte a Lampedusa. Due barchini, con a bordo 40 tunisini, sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, nelle acque antistanti la più grande delle Pelagie. Anche i due gruppi dopo la rilevazione con il termoscanner della temperatura corporea, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola che continua a restare – nonostante il trasferimento, ieri, di 100 persone – ingolfata. Dopo il doppio arrivo notturno, ci sono infatti oltre 400 migranti a fronte della capienza massima prevista per 192. Al momento non sono previsti nuovi trasferimenti.