Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, sono state istituite due zone rosse in Sicilia. Il presidente Musumeci ha firmato l’ordinanza che crea un perimetro invalicabile intorno a Salemi, nel Trapanese, e a Agira nell’Ennese. Si tratta di due centri in cui il numero di contagiati è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi giorni. Salemi ed Agira sono diventati i due più preoccupanti focolai in Sicilia e per questo motivo il presidente della Regione li ha trasformati in zone rosse. Da lì non si potrà uscire né entrare fino al 15 aprile.