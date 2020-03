Il governo sta lavorando per imporre un’ulteriore stretta a chi non rispetta le norme anti-contagio da Coronavirus. L’ipotesi è al vaglio dell’esecutivo ed è all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, in programma domani nel primo pomeriggio. In particolare, si starebbe pensando a multe più salate, fino a duemila euro, per chi viola le limitazioni agli spostamenti o le altre disposizioni del dpcm.