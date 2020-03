Crescono ancora i numeri dei contagi di Coronavirus in Lombardia, ma il trend è in calo. L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha comunicato che sono 1.555 i nuovi casi (ieri era +1.592), per un totale di 28.761. «Oggi è la prima giornata positiva di questo momento durissimo», ha detto Gallera. I decessi in 24 ore sono 320, con il bilancio totale salito a 3.776.

Il totale degli ospedalizzati si attesta su 9.266: è il primo caso in negativo, con un -173 rispetto a ieri. Crescono a 1.328, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Mattia, il paziente 1, ha lasciato un messaggio a tutti i cittadini ed è stato trasmesso durante la conferenza stampa: «Da questa malattia si può guarire – ha detto – ma è fondamentale restare a casa». Ha poi chiesto a tutti i media di rispettare la privacy della sua famiglia per tornare alla normalità.